Udinese-Roma, PELLEGRINI: “Punto guadagnato, non è andata come speravamo. Mai pensato all’errore con la Juve”

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, al termine del match con l’Udinese:

PELLEGRINI A DAZN

Quanto pesava quel pallone?

“Pesava tanto, sapevamo che non sarebbe stato semplice, l’Udinese mette in difficoltà tutti e noi ogni volta fatichiamo dopo la Conference. Ci siamo detti di fare attenzione, non è andata come speravamo ma alla fine non abbiamo mollato e abbiamo preso un punto”.

Durante la partita pensavi alla diffida?

“Abbiamo parlato col mister io e Nicolò (Zaniolo, ndr), il derby sappiamo tutto cosa vuol dire a Roma ma oggi era importante prendere il più possibile ed eravamo tutti con la testa qui. Da adesso pensiamo a giovedì, che è un’altra tappa nel nostro percorso, e da venerdì penseremo al derby”.