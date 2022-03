Spezia-Roma, CRISTANTE: “La palla non voleva entrare. Ci manca lo step per puntare al 4° posto”

Al termine di un match infinito, vinto al 98′ minuto dalla Roma sullo Spezia, ha parlato Bryan Cristante ai microfoni dell’emittente DAZN:

Come avete vissuto il finale acceso?

“Non voleva entrare quella palla, ha corso 5-6 secondi sulla linea. L’abbiamo chiusa alla fine, torniamo a casa con la vittoria e ce la meritavamo”.

Zaniolo è uscito insaguinato.

“Ha preso una bella botta in faccia. Dovevamo cercare di chiuderla prima, siamo entrati bene in campo, con la testa giusta, ma quando crei così tanto devi essere più cinico”.

La scintilla per cambiare la stagione?

“Si, è una stagione difficile, tutte le partite sono dure. Sicuramente ci manca lo step per avere continuità. Siamo vicini alla zona Champions. Partite come questa ci devono dare l’input per arrivare al quarto posto”.

Qual è il ruolo in cui ti senti a tuo agio?

“Uno dei due centrocampisti. Mi trovo bene a giocare a due, una posizione dove do il meglio di me”.

Col 4-2-3-1 meglio del 3-4-2-1?

“A parte il modulo, ogni partita è diversa dall’altra. E’ banale dire che a quattro si fa una cosa ed a tre un’altra. Ogni partita ti porta a fare cose diverse”.

La Roma crea tantissimo ma sbaglia sotto porta. Come si risolve la questione?

“E’ lo stesso discorso della scintilla. Bisogna pensare sempre a fare gol. Abbiamo giocatori fortissimi lì davanti, ma ci manca la cattiveria per poter andare a casa più tranquilli”.

Cosa volevi far funzionare oggi da leader?

“Oggi abbiamo fatto tutto giusto, ci è mancato solo il gol. E’ arrivato all’ultimo secondo e andiamo a casa coi 3 punti”.