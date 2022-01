Dall’Inghilterra: Mourinho prima scelta dell’Everton. Il tecnico non ha intenzione di lasciare la Roma (VIDEO)

Dopo l’esonero di Benitez, l’Everton è alla ricerca del nuovo allenatore e la prima scelta del club inglese sarebbe l’attuale tecnico giallorosso, José Mourinho. In Inghilterra riferiscono, dopo le anticipazioni uscite la scorsa settimana, che un approccio ufficiale non sarebbe ancora stato fatto, ma che il proprietario starebbe valutando la prospettiva di portare lo Special One sulla panchina dei blues di Liverpool.

In lizza ci sarebbero anche Vitor Pereira, Frank Lampard e Wayne Rooney ed altri nomi presi in considerazione sarebbero Roberto Martinez e Nuno Espirito Santo.

Ma, come aggiorna poco dopo l’emittente televisiva inglese, Mourinho è impegnato nel lavoro iniziato alla Roma e al momento non prenderà in considerazione alcuna offerta dell’Everton.

🚨 BREAKING: Jose Mourinho is under consideration to become the next Everton manager. pic.twitter.com/1WbtyeY6kw — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 18, 2022

Mourinho rimarrà un sogno dell’Everton: il tecnico, infatti, non vuole lasciare la Roma e rimarrà nella capitale. Il sito dell’esperto di calciomercato conferma l’interesse del club inglese, ma informa che Mourinho si sente parte del progetto sportivo giallorosso e non ha alcuna intenzione di lasciare la società capitolina, a maggior ragione a stagione in corso.

