Lorenzo Pellegrini ha svolto una risonanza in mattinata per stabilire l’entità esatta dell’infortunio subito domenica sera dopo pochi minuti di Roma-Torino. “Lesione al retto femorale destro” il responso dell’esame strumentale, che obbligherà il capitano e numero 7 giallorosso a saltare le gare in programma nel prossimo mese. Appuntamento al 2022.