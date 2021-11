Calciomercato Roma: anche i giallorossi su Boga

Anche la Roma si aggiunge alla lista dei club interessati a Jeremie Boga. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica francese, il Sassuolo sarebbe intenzionato a lasciar partire l’esterno ivoriano per evitare di perderlo a zero in estate, avendo lui il contratto in scadenza nel 2023. Diversi club italiani hanno messo gli occhi su Boga: oltre la Roma, sarebbero interessate anche Milan, Atalanta e Napoli. Uno di questi quattro club potrebbe presentare un’offerta già a gennaio per cercare di anticipare la concorrenza.

Fonte: Footmercato

