Campagna abbonamenti: superata quota 14mila. La nota della Roma: gli ex abbonati di Sud potranno prendere posto nei Distinti allo stesso prezzo

La corsa continua. Nonostante le difficoltà registrate nella giornata di ieri per assicurarsi un abbonamento per le restanti giornate di campionato, dopo l’ampliamento della capienza al 75%, è stata superata già in mattinata la soglia dei 14mila abbonamenti. Il settore “Distinti Sud”, inoltre, risulta esaurito in vendita libera e quindi ora acquistabile solo in prelazione per chi era abbonato nella stagione 2019/20.

13.00 – Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Roma ha fatto sapere: “Al netto di una capienza ancora ridotta, seppure al 75%, i tifosi della Roma hanno acquistato gran parte dei posti disponibili in abbonamento, nel primo giorno di vendita.