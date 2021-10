Calciomercato, Zakaria rifiuta il rinnovo col Gladbach. Roma pronta all’assalto

Denis Zakaria non rinnoverà col Borussia Mönchengladbach. Il centrocampista è da tempo nel mirino della Roma che aveva tentato di chiudere l’operazione già in estate. I 20 milioni richiesti dai tedeschi avevano bloccato l’affare perché i Friedkin non erano disposti a pagare una cifra simile per un giocatore in scadenza. Ora però i parametri sono cambiati, secondo ‘Tuttomercatoweb’ lo svizzero classe ’96 ha comunicato di voler lasciare la Bundesliga e a gennaio sarà libero di legarsi a qualsiasi club, il suo valore di mercato è di conseguenza molto diminuito. Per far partire lo svizzero potrebbero bastare meno di 10 milioni. Un’occasione importante per Tiago Pinto che potrebbe finalmente regalare a Mourinho il centrocampista tanto desiderato.