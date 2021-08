Roma-Belenenses, ZANIOLO: “La strada è giusta, siamo molto felici” (VIDEO)

Nicolò Zaniolo ha realizzato il gol del momentaneo 2-1 della Roma contro il Belenenses, nell’amichevole vinta per 3-1 dai giallorossi. Terzo gol nelle amichevoli finora, dal rigore col Montecatini a quello di oggi, passando per quello segnato al Debrecen. E’ proprio il numero 22 della Roma a parlare nel post partita della gara contro i portoghesi: “Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister, poi nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica ad andarli a pressare alti però faceva molto caldo. Siamo molto felici, dobbiamo continuare così, la strada è giusta: ora ci aspetta il Betis, guardiamo partita per partita e speriamo di vincerle tutte”.

Come prosegue questa fase di preparazione?

“Molto bene, ci alleniamo sempre a 1000, col sorriso e l’allegria di venire al campo. Penso sia la cosa più importante, l’obiettivo è farsi trovare pronti per le prime partite ufficiali”

Come ti senti?

“Bene, giorno dopo giorno ho sempre più fiducia nei miei mezzi. Sarà il 25° giorno che sto con la squadra dopo la lunga attività, spero di dare un gran contributo alla squadra quest’anno perché ne ha bisogno e ne ho bisogno”.

Quanto è importante avere un allenatore come Mourinho che vi sprona continuamente dalla panchina?

“Non sono io a dover dire la caratura dell’allenatore che è: un grande mister, una grandissima persona. Ci dà una grande carica in partita e anche negli allenamenti, prendiamo una partitella d’allenamento come una partita normale. Siamo molto positivi, guardiamo avanti sempre con la testa giusta”.

Cosa chiede Mourinho alla squadra e a te in particolare?

“Il mister chiede abnegazione da parte di tutti, soprattutto agli attaccanti che sono i primi difensori. Dal punto di vista personale mi chiede di fare la fase difensiva come quella offensiva perché non c’è fase offensiva senza quella difensiva. E poi fare gol, assist ed essere decisivo, perché una cosa importante per l’attaccante è quella”.