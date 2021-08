Raggi: “I Friedkin persone determinate. Così come hanno portato Mourinho, hanno deciso di voler fare uno stadio”

(A. DE ANGELIS) – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha rilasciato un’intervista al quotidiano a tinte giallorosse, in edicola domani 4 agosto, parlando in particolare della questione legata al nuovo stadio. Questa un’anticipazione delle sue parole:

Restiamo un attimo sul passato però. È rimasta stupita della scelta della Roma? Oppure in qualche modo già aveva cominciato ad intravedere questa possibilità?

«Per come ho avuto modo di conoscere i Friedkin, credo che siano persone molto determinate e che hanno iniziato a studiare da subito tutto il dossier del progetto Tor di Valle. Credo che abbiano puntato a fare ciò che desideravano fare, così come hanno portato a Roma Mourinho hanno deciso di voler fare uno stadio e non uno stadio con un progetto ulteriore intorno. E quindi ripeto la loro volontà è andata in una direzione ben precisa».

Fonte: Il Romanista