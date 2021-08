Da oggi, alle 16.15, parte la vendita libera dei biglietti per Roma-Fiorentina, prima di campionato, domenica alle 20.45. Ieri ci sono stati molti problemi per gli abbonati della stagione scorsa, che avevano diritto a prelazione e sconto. Per la Roma il disservizio tecnico è dovuto alla banca che gestisce i pagamenti e i tecnici sono al lavoro per rendere il sito più efficiente. La prelazione è stata prolungata fino a oggi alle 16.

Fonte: Corsera