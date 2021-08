Calciomercato Roma, Abraham verso il sì ai giallorossi: operazione da 45 milioni. Pinto a Londra fino a domani

Giornata chiave per la trattativa Abraham-Roma. Anche oggi il gm giallorosso Tiago Pinto è a Londra per provare a sbloccare l’operazione e convincere il calciatore ad accettare la corte di Jose Mourinho. Lo ‘Special One’ ha parlato anche nelle ultime ore con il ragazzo e starebbe convincendolo a firmare.

LIVE

20:50 – Secondo le ultime indiscrezioni apparse sul portale del quotidiano nazionale, Tammy Abraham dopo aver aperto alla possibilità di trasferirsi nella Capitale sarebbe prossimo ad accettare l’offerta avanzata dalla Roma. Fondamentale il lavoro di José Mourinho, che avrebbe aiutato Tiago Pinto a convincere il giocatore. Per il centravanti inglese pronto un ingaggio importante, mentre al Chelsea dovrebbe andare una cifra vicina ai 45 milioni.

Fonte: repubblica.it

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE

19.00 – Tiago Pinto resterà ancora a Londra per proseguire la trattativa per Tammy Abraham. Come riferisce l’emittente satellitare il gm giallorosso si tratterrà nella capitale londinese ancora per un giorno. Cresce l’ottimismo, visto che il club giallorosso è segnalato in vantaggio sull’Arsenal nella corsa al giocatore. In caso la trattativa non si sblocchi, Pinto punterà sulle alternative.

Fonte: Sky Sport