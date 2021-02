Braga-Roma, BORJA MAYORAL: “Imparo da Dzeko, felice di aiutare la Roma”

Queste le dichiarazioni di Borja Mayoral, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Braga:

BORJA MAYORAL A SKY SPORT

10 gol tra campionato e coppe, sei in fiducia?

Sì, adesso sono in un buon momento. Sono contento di aiutare la squadra. In ogni partita cerco di farlo giocando bene e se posso segnare, lo faccio.

È una doppia risorsa tecnica avere te e Dzeko?

Dico sempre la stessa cosa, imparo da Dzeko perché ha una qualità molto buona. È molto importante perché ha fatto tanto nel calcio, cerco di vederlo. Gioco diversamente da lui, posso andare nello spazio più di lui. Magari sta all’allenatore decidere chi gioca, ma sto qui per aiutare la squadra.

C’è possibilità di sviluppare un gioco di coppia con Dzeko?

Sì, è una possibilità ma non sono l’allenatore lui è il capo e decide lui chi deve giocare. È una domanda per l’allenatore, non posso dire nulla.

Col Real Zidane ti ha fatto giocare con un altro attaccante?

Sì, ho giocato con Benzema ma non troppo, penso due partite

Lo chiederemo a Fonseca.

Si, ma non ditegli che ve l’ho detto io (ride, ndr)

BORJA MAYORAL IN MIXED ZONE

Sono contento per la vittoria. Era un campo difficile, contro un avversario difficile. Siamo contenti per il risultato e pensiamo alla prossimo partita

Sia te che Dzeko avete segnato

Quando gli attaccanti segnano è buono per la squadra. Quando c’è una competizione sana ne giova tutta la squadra

Non è stato facile stasera

No sapevamo che la squadra era una buona squadra, che difendeva in maniera ordinata ma siamo passati subito in vantaggio e questo è l’importante