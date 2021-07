Prosegue la preparazione della Roma agli ordini di José Mourinho in vista della prossima stagione. Oggi al “Fulvio Bernardini“di Trigoria è andata in scena una partitella a campo ridotto tra i giallorossi, come mostra un video pubblicato sui social dal club romanista. Presente anche il General Manager Tiago Pinto, sorridente al fianco dello Special One.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SU YOUTUBE