Mourinho: lo Special One già in Italia, ma arrivano smentite. Sbarco domani alle 12, presentazione il 5 luglio

Continua l’attesa per lo sbarco di Josè Mourinho nella capitale, ma sulle frequenze dell’emittente radiofonica filtra l’indiscrezione di Ilario Di Giovambattista, rilanciata da Zeljko Pantelic: lo Special One sarebbe già in Italia, e sarebbe stato avvistato nella giornata di ieri in Lombardia su un auto di grossa cilindrata. Se le voci fossero confermate, dunque, il nuovo tecnico giallorosso sarebbe riuscito a sorprendere tutti con un arrivo anticipato, colpo di teatro in pieno stile Friedkin.

Sempre stando alle indiscrezioni del conduttore radiofonico, la presentazione del nuovo allenatore della Roma andrà in scena lunedì 5 luglio.

Fonte: Radio Radio

Informazioni diverse quelle riportate dal quotidiano, la cui versione online parla di un arrivo di Mourinho a Ciampino con un charter da Lisbona nella giornata di domani, a mezzogiorno.

Fonte: ilmessaggero.it

