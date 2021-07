Calciomercato Roma, tentativo di Mourinho per Marcelo: contatti telefonici, ma pista complessa

L’infortunio di Leonardo Spinazzola porta la Roma sul mercato anche dei laterali sinistri. E, secondo le indiscrezioni del giornalista Nicolò Schira, José Mourinho avrebbe fatto un tentativo per portare in giallorosso Marcelo, classe ’88 in scadenza con il Real Madrid nel 2022 e il rinnovo con il club spagnolo è “in alto mare”. Ci sarebbero stati i primi contatti telefonici tra il tecnico della Roma e il brasiliano, ma la pista sembra essere complicata.

Tentativo di Josè #Mourinho per il pupillo #Marcelo, in scadenza nel 2022 con il #RealMadrid. Il rinnovo con i Blancos è in alto mare e lo Special One corteggia il terzino sinistro brasiliano per la sua #ASRoma. Primi contatti telefonici, ma pista complessa. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2021