UFFICIALE: Vergine sarà il nuovo responsabile del settore giovanile. Tiago Pinto: “Vogliamo ricreare una forte identità romana e romanista nel vivaio” (COMUNICATO AS ROMA)

Come trapelato nei giorni passati, Vincenzo Vergine sarà il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma a partire dalla prossima stagione. Ad annunciarlo ufficialmente è il club giallorosso con la seguente nota apparsa sul sito ufficiale:

L’AS Roma è lieta di annunciare che, a partire dal 1 luglio, Vincenzo Vergine sarà il nuovo responsabile del Settore Giovanile del Club. “La crescita del settore giovanile è uno dei principali obiettivi della riorganizzazione dell’area sportiva del Club: per guidarlo abbiamo scelto un profilo che ha una grande esperienza e una straordinaria conoscenza di tutto il calcio giovanile italiano”, ha dichiarato Tiago Pinto, General Manager dell’area sportiva dell’AS Roma. “Vincenzo rappresenta perfettamente la visione ambiziosa della società rispetto al percorso di crescita dentro e fuori dal campo dei nostri ragazzi: una visione che ritiene indispensabile ricreare una forte identità romana e romanista nel vivaio”.

Vergine, nato a San Donaci, in provincia di Brindisi, nel 1968, è stato responsabile dell’area atletica della prima squadra e di tutte le squadre giovanili dell’US Lecce dal 1998 al 2006. Dalla stagione 2006-07 ha iniziato la sua esperienza professionale all’ACF Fiorentina prima come supervisore e poi come responsabile del settore giovanile fino alla fine del 2019. “Sono orgoglioso di poter lavorare in un Club con una tradizione importante nella storia del calcio giovanile italiano, che crede così profondamente nella crescita dei suoi ragazzi”, ha commentato Vincenzo Vergine. “La volontà di eccellere e la serietà della proprietà e del management, che ringrazio per l’opportunità che mi hanno dato, rendono questa sfida ancora più entusiasmante”.

Fonte: Asroma.com

