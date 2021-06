Calciomercato Roma: per Xhaka possibile chiusura in settimana

Si avvicina sempre più Granit Xhaka alla Roma: il centrocampista, impegnato con la Svizzera agli Europei, è prossimo al trasferimento dall’Arsenal al club giallorosso, guidato in panchina a partire dalla prossima stagione da José Mourinho. Secondo l’indiscrezione della giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta, è possibile che la chiusura della trattativa avvenga in settimana.

L’accordo totale tra Roma ed Arsenal per Xhaka è molto vicino, aggiunge su Twitter il giornalista di RomaPress John Solano. L’obiettivo è chiudere l’operazione prima del weekend.

#Xhaka steps away from #Roma, total agreement with Arsenal is very close. The objective is to close before weekend.@ASRomaPress pic.twitter.com/WVDzW8snTl

— John Solano (@Solano_56) June 8, 2021