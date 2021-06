Calciomercato Roma: per l’attacco Pinto valuta Daka del Salisburgo

Spunta un nuovo nome per l’attacco della Roma. L’ultima pista seguita da Tiago Pinto e dal suo gruppo di scout è quella che porta a Patson Daka, attaccante classe 1998 dello Zambia in forza al Salisburgo. Con uno score di 27 gol segnati in 28 partite disputate la scorsa stagione nella Bundesliga austriaca, Daka potrebbe rappresentare una valida alternativa ad Andrea Belotti. Numeri e fisicità sono assolutamente dalla sua, mentre resta qualche perplessità sulle capacità di adattamento ad un campionato più complesso come la Serie A. La valutazione si aggira sui 30 milioni e su di lui ci sono diversi club inglesi e tedeschi.

Fonte: Il Messaggero / Gasport