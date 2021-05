Sampdoria-Roma, FORMAZIONI UFFICIALI: tandem Dzeko-Mayoral, esordio per Fuzato

Dopo il burrascoso k.o. di giovedì in Europa League a Manchester, la Roma torna in campo per salvare l’onore in campionato.

Alle ore 20:45 i giallorossi saranno ospiti della Sampdoria per il posticipo serale della 34.a giornata di Serie A. Emergenza piena per Fonseca che farà a meno di 10 elementi. Ultimo dei quali Lorenzo Pellegrini, rimasto a Roma per la nascita di suo figlio.

Ecco le formazioni UFFICIALI del posticipo:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini.

A disposizione: Ravaglia, Letica, Ferrari, Yoshida, Rocha, Regini, Adrien Silva, Askildsen, Leris, Verre, Candreva, Quagliarella, Torregrossa, La Gumina, Keita.

Allenatore: Claudio Ranieri.

ROMA (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla; Santon, Cristante, Villar, B.Peres; Mkhitaryan; Dzeko, B. Mayoral.

A disposizione: Mirante, Farelli, Ibanez, Fazio, Jesus, Karsdorp, Reynolds, Darboe, Ciervo, Pastore.

Allenatore: Paulo Fonseca.