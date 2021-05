Roma-Manchester United: Farelli convocato, ma non va in panchina né può essere inserito in lista Uefa

Tra i convocati della Roma contro ilManchester United, match in scena questa sera alle 21.00 all’Olimpico, figura anche il portiere Simone Farelli. Come spiega con una serie di tweet il giornalista de “Il Tempo”Alessandro Austini, Farelli, non presente nella lista Uefa giallorossa, potrà effettuare il riscaldamento prepartita in campo con i compagni, ma non andrà in panchina né potrà essere inserito nella lista Uefa poiché la norma non lo consente se sono disponibili altri due portieri inseriti nella lista A, Mirante e Fuzato. E in panchina andrà il giovane Boer, presente nella lista B.

Farelli, infatti, è stato convocato per precauzione, poiché anche Mirante non è al top della condizione fisica.