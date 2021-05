ROMA-LAZIO, i convocati di Fonseca: out Smalling, Spinazzola, Veretout, Diawara e Carles Perez

È il derby il penultimo appuntamento dell’anno per la Roma, che questa sera cerca il riscatto dopo la brutta sconfitta dell’andata. E poche ore prima del match Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati: non ci saranno Chris Smalling, Jordan Veretout e Leonardo SPinazzola, Diawara e Carles Parez, ancora in lista invece i primavera Darboe e Zalewski. Torna ancheAntonio Mirante.