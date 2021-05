Conferenza stampa, FONSECA: «Non sta a me parlare della Roma del futuro. Domani Darboe titolare, 2-3 recuperabili per l’Inter»

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, testa al campionato per la Roma che deve difendere il settimo posto che vale il pass per la prossima Conference League. Alle 14 Paulo Fonseca torna a parlare. Il tecnico giallorosso interviene in conferenza stampa dalla sala Champions di Trigoria e risponderà alle domande dei cronisti. Questo il suo intervento:

Ha fatto giocare diversi Primavera, da Calafiori a Zalewski. Il prossimo giovane su cui scommettere?

Hanno già giocato Tripi e Milanese, penso che la Primavera abbia molti giocatori che hanno lavorato bene, tutti possono arrivare in prima squadra ma non è giusto fare nomi specifici per il futuro.

Con le dovute differenze, Crotone, Inter e Lazio hanno impostazioni tattiche simili. Mettere un centrocampista in più è un esperimento da ripetere?

Si, è una possibilità, vedremo chi avremo a disposizione.

La società le ha chiesto il settimo posto per giocare in Europa anche l’anno prossimo o non è considerato un obiettivo?

Non ho bisogno di chiedere nulla, sappiamo che dobbiamo giocare per arrivare più in alto possibile

Che stimoli devono trovare i giocatori?

Chi gioca rappresenta la Roma e deve giocare sempre per vincere, difendere questa maglia e giocare con ambizione. Questo è lo stimolo principale.

Guardando al futuro, quale campionato la stuzzica?

Il mio futuro sono le prossime 4 partite, non penso ad altro.

La crescita di Darboe e Zalewski, fondamentale il loro lavoro con la prima squadra?

E’ importante lavorare con la prima squadra, ma devo anche dire che la Primavera ci permette di avere giocatori pronti, Alberto De Rossi e il mio staff sono sempre insieme e hanno grandi meriti. Il merito non è solo nostro ma anche dell’allenatore della Primavera.

Chi tra gli indisponibili recupererà per domani?

Penso nessuno, forse per l’Inter possiamo recuperarne 2 o 3.