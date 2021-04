Trigoria, la Curva Sud fuori al “Fulvio Bernardini” per caricare la squadra. Cori e applausi per tutti (FOTO)

L’avevano annunciato e l’hanno fatto in grande stile. La Curva Sud è andata a caricare la Roma in vista della sfida con il Manchester United. Alle 12.30 centinaia di tifosi si sono radunati all’esterno del centro sportivo Fulvio Bernardini per sostenere la squadra giallorossa. Nel primo pomeriggio la Roma lascerà il centro di Trigoria per spostarsi all’aeroporto di Fiumicino per poi partire alla volta di Manchester.

14.10 – Alcuni giocatori si affacciano dalla terrazza del centro sportivo per applaudire i tifosi. Tra questi capitan Pellegrini, Veretout, Cristante, Spinazzola ed El Shaarawy.

13.30 – Aumentano di numero i tifosi della Roma all’esterno del Bernardini. Cori, fumogeni e un lungo striscione: “Anche se non sentirete la nostra voce guardate la lupa che avete sul petto”.