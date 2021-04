Sassuolo-Roma, FONSECA: «Credo ancora nella Champions, da parte nostra buon atteggiamento»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Sassuolo:

FONSECA A SKY SPORT

L’avevate riaddrizzata oggi, cosa manca alla Roma?

Dal punto di vista strategico abbiamo fatto una buona partita, abbiamo difeso con il 4-4-2, è stata una partita aperta con opportunità per tutte e due le squadre. Non siamo entrati bene in campo ma dopo ci siamo sistemati, il Sassuolo è una squadra che ha sempre l’iniziativa ma noi abbiamo creato situazioni pericolose. Siamo stati sempre in vantaggio e non mi aspettavo di subire il pareggio ma oggi è stato anche merito del Sassuolo.

Treno Champions ormai irraggiungibile?

No no, continuiamo nella lotta. Adesso pensiamo alla partita di Europa League ma continuiamo nella lotta.

Servirá una Roma diversa contro l’Ajax?

No la squadra oggi ha fatto una buona partita con un buon atteggiamento.

Cosa è successo con l’arbitro alla fine?

Ho detto all’arbitro che ha fatto una grande partita ed ha fatto veramente una grande partita.

Questa Roma si può considerare più adatta ad una competizione europea? Oggi ha fatto delle scelte pensando alla partita con l’Ajax? Smalling quando tornerá?

Vediamo come starà Smalling questa settimana, sta recuperando bene e mi aspetto di averlo per la partita. Io ho scelto la migliore squadra per questa partita oggi, abbiamo molti problemi ma non ho pensato all’Ajax.

È solo una questione di uomini o di attenzione il fatto che state prendendo 2 gol a partita?

Si è vero, abbiamo subito 2 gol nelle ultime partite ma è anche merito del Sassuolo oggi nel secondo gol. È vero che non dobbiamo subire gol principalmente quando stiamo vincendo, è una verità.

Dateci una bella soddisfazione in Coppa.

Non sarà facile, sarà una partita molto difficile e l’Ajax è una squadra molto forte.

FONSECA A ROMA TV

Peccato per il pareggio, la sua analisi?

Penso che non siamo entrati bene nei primi 15′, poi abbiamo trovato equilibrio e fatto gol. Nel secondo tempo abbiamo controllato meglio i loro attacchi e la prima fase di costruzione. Abbiamo segnato e avuto altre opportunità, poi quando non ce lo aspettavamo abbiamo preso gol per merito del Sassuolo. Potevamo vincere, ma la squadra è stata con un buon atteggiamento e strategicamente si è comportata bene. Essendo così penso che potremo vincere più partite.

Avete subìto gol quando non ve lo aspettavate…

Non me lo aspettavo, stavamo controllando la partita. Poi dopo il gol non abbiamo avuto tempo di recuperare.

Ha cambiato il corso, si è messo a 4. E’ una soluzione in più…

Il sistema non è importante, noi iniziamo con 5 poi quando difendiamo siamo 4-4-2 molte volte. I giocatori hanno capito bene questo, in attacco abbiamo sempre le stesse intenzioni e abbiamo creato situazioni per fare gol. Anche il Sassuolo ha avuto occasioni. E’ stata una partita con molte opportunità, è pesante non vincere questa partita.

La Roma è l’unica squadra italiana in Europa, c’è grande responsabilità?

Grande responsabilità, ma noi la vogliamo. Sarà molto difficile, l’Ajax è fortissima ma noi crediamo in noi. Iniziamo a preparare la partita e vogliamo lottare per passare il turno.