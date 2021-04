Coronavirus: De Rossi ricoverato allo Spallanzani a scopo precauzionale

I numerosi casi di Covid emersi dopo gli ultimi impegni della Nazionale italiana hanno coinvolto anche Daniele De Rossi, alla sua prima uscita con l’Italia dopo aver siglato un accordo con la FIGC. L’ex capitano della Roma è risultato, insieme ad altri tre membri dello staff azzurro, positivo al Coronavirus e da ieri sera è stato ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma. L’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani è in prima linea nella battaglia al virus e ora tra i pazienti in cura c’è anche il trentasettenne che nella sua carriera da calciatore ha indossato soltanto le maglie della Roma e del Boca Juniors.

De Rossi, dopo aver effettuato una visita di controllo, è stato ricoverato per motivi precauzionali, anche se le sue condizioni generali sono ritenute buone e non destano particolari preoccupazioni, aggiunge il quotidiano sportivo nell’edizione online. Al momento non è stata fissata una data per le sue dimissioni. La sua situazione verrà valutata giorno per giorno.

Daniele De Rossi da ieri è ricoverato all’ospedale Spallanzani dopo il focolaio covid nato la scorsa settimana all’interno della Nazionale di calcio. Lo confermano all’Ansa ambienti vicini all’ex campione del mondo. Le stesse fonti precisano che il ricovero è solo precauzionale.

