Conferenza stampa, Karsdorp: “Mi sento bene, ma non sono ancora al top”

Nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Ajax, al fianco di mister Fonseca c’è Rick Karsdorp. Per l’ex terzino del Feyenoord si tratterà di una sorta di derby contro la rivale olandese per eccellenza. Ecco le sue risposte alle domande dei cronisti:



Conosci l’Ajax, che tipo di partita ti aspetti?

“L’Ajax vorrà pressarci, vuole avere la palla quindi mi aspetto una pressione alta ma anche una squadra che vuole fare molto possesso palla. Anche noi abbiamo le stesse intenzioni. Sarà una partita interessante”.

Quanti sono le possibilità di passare il turno? Vivi questa partita come un derby da ex del Feyenoord?

“Ajax-Feyenoord è una partita speciale, è un derby molto sentito, un po’ come Roma-Lazio. Ma adesso sono un calciatore della Roma, quindi non è Rick contro l’Ajax ma è Roma-Ajax. Mi aspetto una bella partita, bella quanto quella dell’andata. Vogliamo superare il turno e domani vogliamo dimostrarlo in campo”.

Credi di meritare l’Europeo vista la stagione disputata finora?

“Negli ultimi due anni effettivamente avevo giocato poco, quest’anno sto tornando ai miei vecchi livelli. Non sono al 100%, ma sono sulla strada giusta. La domanda va rivolta a qualcun altro, non a me. Faccio il mio lavoro, cioè giocare a calcio. Voglio continuare così, anche la prossima stagione e adesso devo essere concentrato sulla Roma e non sul campionato europeo”.

Che sensazioni speciali hai nell’affrontare una squadra olandese?

“Per me è speciale, stimolante e bello. L’Ajax è una squadra a cui piace giocare bene a calcio e fare pressione, ma anche a noi piace fare questo tipo di partita. Sarà interessante, non vedo l’ora di giocare”.

Sei al top della tua maturazione? Cosa ti manca per esserlo?

“Non direi di essere al top, un giocatore deve sempre migliorare. Sono giovane, ho ancora margini di miglioramento. Ho voglia di giocare quante più partite possibili, ad alto livello e giocarle con regolarità e costanza. Voglio farmi trovare pronto. Questo è il motivo per cui ho rinnovato con la Roma fino al 2025. Mi sento a mio agio adesso. La scorsa stagione è stata importante, fare un passo indietro e tornare al Feyenoord. Adesso sono tornato alla Roma, quest’anno sto giocando con regolarità con il mister Fonseca, devo continuare ad esprimermi su questi livelli e spero di poterlo fare fino al 2025”.

Che differenze ci sono tra Italia e Olanda nel ruolo del terzino?

“Ci sono molte differenze, dipende dal mister. Ci sono sfumature tattiche in base alla nazionalità dell’allenatore. In Italia si dice che sia un calcio tattico e più difensivo, ma anche in Olanda si sta prestando più attenzione a questo. Più che altro dipende dal mister come vuole giocare. Credo sia questa la differenza principale”.