Villa Stuart: lesione al flessore per Veretout, un mese di stop

L’infortunio accusato al Franchi lasciava presagire il peggio, specie per la difficoltà con cui ha lasciato il terreno di gioco. Oggi si saprà il responso definitivo. Jordan Veretout si sottopone agli esami per valutare l’entità del problema muscolare accusato nel match di mercoledì scorso con la Fiorentina.

Conferme sull’infortunio filtrano anche da Trigoria, con gli esami svolti in mattinata che hanno confermato come Veretout abbia riportato una lesione al flessore della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno ma è presumibile che lo stop sia da almeno un mese.

Il centrocampista della Roma è arrivato questa mattina, intorno alle 8.30, alla clinica romanaVilla Stuart, accompagnato da un’addetta dell’ufficio stampa del club. In programma una risonanza magnetica, che fa seguito all’ecografia di ieri al rientro della squadra a Trigoria. Il responso definitivo arriverà solo in giornata ma da quanto trapela già dai primi accertamenti di ieri sarebbe confermata la lesione al flessore della coscia destra. Si prevede uno stop di un mese.

Poco dopo Veretout, intorno alle 9.30, è arrivato a Villa Stuart anche Leonardo Spinazzola. Per l’esterno giallorosso in programma solo esami di routine. Veretout ha poi lasciato la clinica alle 9.50.