Caso Diawara, terminata l’udienza per il ricorso su Verona-Roma. Fienga: “Norma troppo rigida”

Giornata chiave quella di oggi per la Roma. Presso il Collegio di Garanzia del Coni, infatti, si discuterà del ricorso presentato dal club giallorosso dopo la sconfitta a tavolino di Verona-Roma per il “caso Diawara”. Per la Roma presenti l’Ad Guido Fienga, l’avvocato Conte e l’ex team manager Gianluca Gombar in qualità di testimone.

LIVE:

16.28 – Terminata l’udienza, il Ceo Fienga si ferma all’uscita del Coni con i giornalisti presenti: “Riconsiderare una norma oggettivamente troppo rigida, abbiamo spiegato che la Roma non si nasconde, ammette le proprie responsabilità senza aver avuto alcun vantaggio che invece una pena così rischia di portarlo al Verona. La norma è chiara, ora è compito del Collegio di Garanzia capire se si può rivedere. Equiparazione della Procura col precedente del Sassuolo? Non la pensiamo così perché nel caso nostro avevamo tanti slot liberi, in quel precedente la lista era completa”.

Sulla risposta della Lega alla lettera per il rinvio di Juventus-Napoli

“La decisione in questo caso non necessita motivazione, ci è stato detto. Non vogliono accogliere alcuna richiesta della Roma senza dare motivazioni e adducendo che riguardo alle coppe europee basta l’accordo tra due squadre per spostare una partita. Figurarsi cosa può accadere se questa regola viene fatta passare…”.

15.40 – Questo l’intervento dell’avvocato Conte: “Abbiamo studiato approfonditamente la carte, la norma che la Roma contesta è la non proporzionalità della sconfitta a tavolino, merita una specifica in più”. La tesi difensiva esposta dal legale giallorosso si basa sull’assoluta buona fede nell’inserire Diawara nello slot errato. Il club capitolino vuole porre l’attenzione sul fatto che la segnalazione del delegato di Lega Marino, dopo l’alert multiplo ricevuto, sia stata quantomeno fuorviante”.