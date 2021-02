UFFICIALE: New Balance sarà il nuovo “Official Kit Supplier” della Roma dal 2021/22. Fienga: “Tappa importante per le ambizioni del club” (COMUNICATO AS ROMA)

“Questo accordo rappresenta una tappa importante per le ambizioni di crescita del Club. New Balance è riconosciuta a livello mondiale come un leader nel proprio settore di riferimento e siamo certi che da questa collaborazione nasceranno nuove opportunità di sviluppo per il nostro brand”, ha spiegato Guido Fienga, CEO dell’AS Roma. “Siamo estremamente felici di affidare loro i nostri colori nella realizzazione dei kit giallorossi e non vediamo l’ora di vedere gli atleti dell’AS Roma indossare le nuove divise”.

La Roma sarà dunque la prima squadra italiana a indossare maglie New Balance, in linea con le ambizioni di crescita del brand di Boston.

“Siamo felici di accogliere l’AS Roma nella famiglia New Balance. Si tratta di qualcosa di più di un club di calcio”, ha commentato Kenny McCallum, General Manager di New Balance. “I giallorossi hanno uno stile senza eguali in questo sport, avendo dimostrato uno spiccato senso di responsabilità sociale e di comunità. Siamo immensamente orgogliosi di lavorare con il Club, al fine di portare il nostro approccio innovativo nel design dei kit e nello sviluppo del bellissimo mondo del calcio”.

Come parte dell’accordo pluriennale, i prodotti AS Roma saranno venduti negli store New Balance in tutto il mondo.

Fonte: Asroma.com

