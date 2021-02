As Roma: l’olandese van den Doel sarà il nuovo direttore marketing. E’ stato manager dell’Adidas

(G. LENGUA) – […] La trattativa per l’accordo con New Balance è stata portata avanti anche dall’ex chief operating officer Francesco Calvo che ha lasciato il club per motivi personali. A breve dovrebbe essere annunciato nel ruolo di direttore marketing l’olandese Max Van Den Doel, ex manager di Adidas.

Sulle cifre del nuovo legame con New Balance: i giallorossi dovrebbero incassare 3,4 milioni euro lordi a stagione, ma le royalties saranno nettamente superiori rispetto all’accordo con Nike: 40% contro il 7-12%.

Il marchio statunitense tratterà il club di Friedkin come un fiore all’occhiello dell’azienda e lo metterà al centro dei propri progetti futuri. La Roma ha ricevuto offerte anche da altre case di abbigliamento superiori nella parte fissa a quella di New Balance, ma non veniva garantito lo stesso respiro internazionale e capacità distributiva.

Fonte: Il Messaggero

