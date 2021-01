LAZIO-ROMA: la formazione UFFICIALE. Ok Smalling, confermato Villar a centrocampo

Di scena, questa sera all’Olimpico, il derby della Capitale. Dopo il sostegno e l’affetto ricevuto dai tifosi giallorossi a Trigoria, la Roma, al 3° posto, scende in campo nella stracittadina contro la Lazio, a -6 punti in classifica.

Fonseca conferma l’undici che ha pareggiato con l’Inter. È rientrato l’allarme Smalling, dato in dubbio per un problema alla caviglia destra; l’inglese affianca Mancini e Ibanez in difesa. A centrocampo il portoghese schiera ancora Villar al fianco di Veretout. In avanti Pedro torna tra i convocati, ma si accomoda in panchina: Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

A disp.: Alia, Furlanetto, Armini, Hoedt, Patric, Akpa Akpro, Czyz, Escalante, Lulic, Parolo, Pereira, Correa, Muriqi.

All.: Inzaghi.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; DZeko.

A disp.: Fuzato, Farelli, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Cristante, Diawara, Podgoreanu, Pedro, Carles Perez, Mayoral.

All.: Fonseca.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Meli – Mondin. IV uomo: Irrati. VAR: Mazzoleni. AVAR:Valeriani.