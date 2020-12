Come si legge nella comunicazione alla Consob pubblicata dal sito ufficiale della Roma, i Friedkin hanno versato, tramite la società costituita ad hoc “Romulus and Remus Investments LLC”, ulteriori 40 milioni nel club giallorosso dopo i 199 elargiti a Pallotta per ottenere le quote di maggioranza del club giallorosso. Con quest’ultima tranche, il totale, al momento, dell’investimento dei nuovi proprietari nelle casse romaniste sale a 132,6 milioni di euro.

Fonte: Asroma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE