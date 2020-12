Niente da fare per Riccardo Calafiori. Il giovane terzino della Roma doveva essere titolare oggi a Sofia, nella sfida di Europa League tra il CSKA ed i giallorossi.

Forfait dell’ultimo minuto per il classe 2002, colpito da gastroenterite. Calafiori non si accomoderà neanche in panchina e sarà sostituito dal coetaneo Mory Bamba, ivoriano che potrebbe agire a destra con Bruno Peres spostato a sinistra.