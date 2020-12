Instagram, Zaniolo di ritorno dall’Austria dopo il controllo al ginocchio: “All good”. C’è il via libera per tornare a correre

Nicolò Zaniolo conta i giorni che mancano al suo rientro in campo. Questa mattina il centrocampista della Roma è volato verso Innsbruck dove ha incontrato il professor Fink che lo ha operato giusto qualche mese fa, a settembre. E’ stato lo stesso giocatore a far sapere la notizia postando una stories su Instagram con una domanda: “Dove si va?”.

Sempre attraverso una storia su Instagram, Nicolò Zaniolo, tornato a Roma, ha postato una foto che lascia trapelare il buon esito della visita di controllo al ginocchio. “All good”, ha scritto il classe ’99. Gli accertamenti, come scrive l’agenzia di stampa, hanno constatato l’ottimo stato del ginocchio e il conseguentevia libera per riprendere a correre a Trigoria e iniziare ad aumentare pian piano i carichi di lavoro. Dunque una buona notizia per la Roma che spera di recuperare il giocatore già a marzo del 2021.

Fonte: Ansa