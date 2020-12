Calciomercato Roma: si intensificano i contatti per avere El Shaarawy a gennaio. Ma anche l’Atalanta pensa al Faraone

Come riportato questa mattina su diversi quotidiani sportivi è una seria opzione per il mercato di gennaio della Roma che prenderà il via la prossima settimana. A confermarlo è anche Gianluigi Longari che in un tweet scrive: “Roma, si intensificano i contatti sul fronte El Shaarawy per ipotizzare un ritorno del Faraone in giallorosso. Ipotesi che resta valida in vista di gennaio”. L’attaccante classe 1992 è attualmente in Cina, dove fu ceduto allo Shanghai Shenhua proprio dalla Roma nell’estate del 2019.

In caso di addio al Papu Gomez, però, potrebbe essere l’Atalanta a farsi sotto seriamente per El Shaarawy. Il problema rimarrebbe l’ingaggio da 16 milioni annui che il Faraone ha stipulato con lo Shanghai ma l’operazione potrebbe farsi in prestito per 6 mesi per poi ridiscutere tutto in estate.

Fonte: tmw.com

