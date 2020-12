Bologna-Roma, NUNO CAMPOS: «Risposta brillante della squadra, non abbiamo vinto nulla ma questa è la strada giusta»

Queste le dichiarazioni di Nuno Campos, viceallenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Bologna:

NUNO CAMPOS A ROMA TV

Una bellissima vittoria. Siete soddisfatti?

Sì molto. Venivamo da due partite difficili ma c’è stata una risposta brillante. Ottima partita e primo tempo eccezionale in cui la Roma ha battuto un record. Dzeko ha stabilito un ulteriore record ma è da sottolineare la prestazione collettiva

E’ proprio il collettivo che stupisce, grande duttilità da parte di tutti

E’ un collettivo forte che può rendere forte la Roma. Abbiamo molte partite e poco tempo per allenarci ma abbiamo tanti giovani che hanno bisogno di tempo per crescere e rendere la squadra ancora più importante. Abbiamo tempo per lavorare anche se è vero che non abbiamo ancora vinto niente, ma questa è la strada da seguire per ottenere cose importanti in futuro.

Oggi più che mai avete forzato le giocate in verticale. L’avete preparata così ho le caratteristiche dell’avversario hanno agevolato questo tipo di gioco?

L’abbiamo preparata così anche per le loro caratteristiche. Loro marcano individualmente e noi volevamo giocare a 1 o 2 tocchi per poi cercare subito la profondità.

Tutti ci aspettavamo una reazione che c’è stata. Se l’aspettava così o è rimasto sorpreso?

No, non sono rimasto sorpreso. Lavoriamo con questa squadra ogni giorno e sappiamo che in ogni momento può scattare quel qualcosa che ti permette di fare la partita quasi perfetta. Eravamo andati bene anche con il Sassuolo, purtroppo non abbiamo segnato e le valutazioni sono state diverse, anche se meritavamo. Nel complesso stiamo crescendo come squadra, nei comportamenti e nella comprensione del gioco. Serve ancora un po’ di tempo per i giovani ma sono sicuro che il futuro sarà sempre migliore

NUNO CAMPOS IN CONFERENZA STAMPA

Al di la della prova dell’avversario, oggi è stata la migliore Roma della stagione?

Ogni partita è una storia a se. Oggi il primo tempo è stato uno dei migliori di sempre per il numero di gol. In generale tutta la squadra sta crescendo, i giovani stanno dando un grande contributo ma devono ancora adattarsi del tutto al modo di giocare. Questo momento però è sicuramente brillante, ma non abbiamo ancora conquistato nulla, quindi dobbiamo continuare così”.

Cosa manca alla squadra per rimanere su questo livello?

Gli avversari cambiano e ci pongono sempre nuove difficoltà, quindi dobbiamo adattarci a chi abbiamo di fronte. In certe partite alcune cose escono meglio, altre si fa più fatica. Quest’anno stiamo facendo bene, frutto dell’anno in più di lavoro che abbiamo con la squadra e dell’anno in più di lavoro con i giovani.