Le PAGELLE di Roma-Cluj: Mayoral si sblocca. Strapotere Ibanez. Bruno Peres sul velluto

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle assegnate ai calciatori di Roma e Cluj, dopo la sfida di stasera all’Olimpico:

-ROMA-

Pau Lopez 6 – Due buoni interventi nel primo tempo, un’incertezza in uscita nella ripresa. La sua gara è tutta qui.

Fazio 6 – Nonostante la caratura scarna degli avversari si concede un paio di ‘regali’ nel primo tempo. Per il resto gestisce con esperienza.

Ibañez 7,5 – I 22 anni da compiere fra pochi giorni non rendono giustizia alla sua disinvoltura e tranquillità. Gioca da veterano, tra interventi impeccabili ed uscite palla al piede davvero eleganti. Impreziosisce il tutto con la frustata vincente del 2-0. (62′ Smalling 6,5 – Entra per mettere minuti sulle gambe, dando ancor più sicurezze al reparto).

Kumbulla 6,5 – Concreto ed efficace. Non lo si sente e quasi non lo si vede, ma la sua presenza matura è un gran beneficio per la difesa romanista. Bene anche in impostazione.

Bruno Peres 7 – Quando c’è da criticarlo è giusto farlo, così come è dovuto rendergli onore dopo la prova convincente odierna. Il brasiliano banchetta sulla corsia destra e sforna due assist vincenti. Quando gioca totalmente nella metà campo avversaria è più che utile.

Villar 6,5 – Parte da mezzala ma si muove su tutto il fronte mediano. Mostra di avere visione di gioco e delicatezza di piede, meno brillante quando invece deve giocare in verticale. Va rivisto su palcoscenici più probanti.

Cristante 6 – Se la cava, ma è il meno brillante del centrocampo. Quando è pressato va troppo spesso in confusione, ma l’errore è di fondo: l’ex Milan non è un regista o un metronomo. Costretto a questi compiti fa quello che può. (74′ Milanese 6,5 – Uno dei tanti talenti a disposizione della Primavera di De Rossi. Al debutto assoluto regala a Pedro il pallone giusto per il 5-0).

Veretout 7 – Sulla sinistra costituisce un asse letale in tandem con Spinazzola, entrando in prima persona nelle prime tre reti giallorosse. Il suo corner perfetto da il là alla rete di Ibañez. (46′ Pellegrini 6,5 – Nella ripresa i ritmi si abbassano e lui può giostrare con maestria e sicurezza in mezzo al campo. Unica sbavatura un mezzo fallo da rigore non segnalato dall’arbitro Jug).

Spinazzola 7 – Solo un tempo per asfaltare sulla corsia mancina il Cluj. Pronti, via ed è subito assist vincente per Mkhitaryan. La solita arma letale per velocità e tecnica. (46′ Juan Jesus 6 – Piazzato a sorpresa come esterno di centrocampo, mantiene la posizione senza eccedere).

Mkhitaryan 6,5 – Segna di testa in apertura, poi si limita all’ordinaria amministrazione. Tocchi geniali ma anche qualche sbavatura di troppo sulla trequarti. (46′ Pedro 6,5 – Mentalità vincente. Gioca al piccolo trotto ma cerca assiduamente il gol, che arriva con un bel diagonale mancino).

Borja Mayoral 7 – Gran passo in avanti rispetto alle prime due gare di coppa. E’ nel vivo del gioco, cambia spesso posizione e si diletta anche nella protezione del pallone stile Dzeko. La doppietta odierna è solo il punto di partenza della sua carriera romanista.

All. Fonseca 7 – Questa volta rispetto al CSKA ottiene il massimo con il minimo sforzo. Tutto fila nel verso giusto tra turn over e risultato largo. Risparmia Dzeko, Mirante e Karsdorp per 90′ (oltre allo squalificato Mancini) e centellina l’impegno degli altri titolari. La Roma è troppo più forte del Cluji ed è brava ad indirizzare subito il match. L’unica perplessità riguarda l’utilizzo di Cristante con quelle funzioni di regista in palleggio.

-CLUJ-

Balgradean 5; Susic 4.5 (Latovlevici s.v.), Manea 5.5, Ciubotariu 5, Camera 4.5; Hoban 5; Rondon 5 (Joca s.v.), Djokovic 6, Itu 4.5 (Paun 5), Deac 5 (Pereira 5); Debeljuh 5 (Carnat 5.5). All: Petrescu 5.