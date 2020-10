ROMA-BENEVENTO: le formazioni UFFICIALI. Panchina per Kumbulla, Cristante in difesa

Torna in campo la Roma all’Olimpico contro il Benevento di Filippo Inzaghi nella quarta giornata di campionato. Senza Diawara e Calafiori, positivi al Coronavirus, e l’infortunato Smalling, Fonseca si affida in difesa a Cristante con Mancini ed Ibanez, mentre a centrocampoPellegrini gioca, come contro l’Udinese, al fianco di Veretout. In attacco saranno Mkhitaryan e Pedro a supportare Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Boer, Jesus, Fazio, Peres, Kumbulla, Villar, Darboe, Zalewski, Mayoral, Perez.

All.: P. Fonseca.

BENEVENTO: Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Iago Falque; Lapadula.

A disp.: Manfredini, Gori, Maggio, Tuia, Pastina, Basit, Tello, Hetemaj, Improta, Di Serio, Sau, Insigne.

All.: F. Inzaghi.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Del Giovane – Galetto. IV uomo: Piccinini. VAR: Mazzoleni. AVAR: Fiorito.