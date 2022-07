Calciomercato Roma, dall’Argentina: c’è l’offerta per Dybala, proposto quadriennale da 6 milioni a stagione

Dall’Argentina aggiornamenti importanti sulla pista Paulo Dybala per la Roma, che dopo le voci dei giorni scorsi si fa sempre più concreta. Su Twitter il giornalista di TycSports Cesar Luis Merlo riferisce che il club giallorosso ha presentato la sua proposta all’attaccante argentino, svincolatosi dalla Juve lo scorso 30 giugno. Stando alle indiscrezioni la Roma ha offerto un contratto quadriennale, fino al 2026, con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Al momento sarebbe questa l’unica proposta formale giunta all’entourage del giocatore, nonostante numerosi sondaggi. Con l’Inter, la concorrente più accreditata, come riferisce il cronista argentino non risultano più contatti da oltre un mese.

🚨Roma volvió a la carga por Paulo Dybala e hizo una nueva oferta: un contrato por cuatro temporadas a razón de €6M anuales.

*️⃣Hoy es la única propuesta formal que hay sobre la mesa de la 💎, más allá de varios sondeos.

*️⃣Con Inter no hay charlas hace más de un mes. pic.twitter.com/AEQXQYp0Gi — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 13, 2022