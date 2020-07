ROMA-UDINESE: le formazioni UFFICIALI. Panchina per Dzeko, Kalinic titolare. Fazio in coppia con Smalling. Perotti e Under dal 1′

Dopo il ko con il Milan, la Roma, distante 9 punti dal 4° posto occupato dall’Atalanta e davanti al Napoli di sei lunghezze (Atalanta-Napoli 2-0), ospita all’Olimpico l’Udinese di Gotti.

Fonseca dovrà fare a meno di Mancini, Pau Lopez e Zaniolo tra gli altri, oltre agli squalificati Veretout e Pellegrini. In difesa spazio a Fazio in coppia con Smalling, con Bruno Peres e Kolarov a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo Diawara al fianco di Cristante. Riposa capitan Edin DZeko, con Kalinic che guida l’attacco dal 1′, supportato da Carles Perez, Perotti ed Under.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Mirante; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Diawara, Cristante; Carles Perez, Perotti, Under; Kalinic.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Zappacosta, Ibanez, Santon, Spinazzola, Villar, Pastore, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko.

All.: Fonseca.

UDINESE: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.

A disp.: Nicolas, Perisan, Ter Avest, Ekong, Samir, Mazzolo, Fofana, Sema, Ballarini, Palumbo, Nestorovski, Teodorczyk.

All.: Gotti.

Arbitro: Guida. Assistenti: Manganelli – Villa. IV uomo: Dionisi. VAR: Di Paolo. AVAR: De Meo.