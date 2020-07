ROMA-FIORENTINA, i convocati di Fonseca: ancora out Ibanez e Under. Torna Fazio, c’è Calafiori

Diramata, a poche ore dalla sfida tra Roma e Fiorentina che andrà in scena alle 19.30 allo Stadio Olimpico, la lista dei convocati di Paulo Fonseca. 25 i calciatori convocati dal tecnico portoghese, che farà ancora a meno di Ibanez, alle prese con il recupero dall’affaticamento all’adduttore destro. Anche Cengiz Under, Antonio Mirante e Davide Santon, non saranno della partita contro gli uomini di Iachini a causa dei rispettivi problemi fisici. Torna invece in lista Federico Fazio.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Cardinali.

Difensori: Mancini, Smalling, Cetin, Fazio, Zappacosta, Kolarov, Spinazzola, Peres, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pastore, Villar, Diawara, Zaniolo, Pellegrini, Perotti, Veretout, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Perez, Kluivert.