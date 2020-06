Trigoria: seduta di allenamento tra lavoro atletico e tattico. Individuale per Mancini, Pau Lopez e Zaniolo

Ultimo allenamento della settimana prima del giorno di riposo concesso da Paulo Fonsecaper domani. Seduta molto intesa per la Romadurata più di due ore e iniziata con la fase atletica, seguita dalla parte tattica con partitella in cui il tecnico portoghese ha avuto la possibilità di provare la difesa a tre alternata a quella a quattro. Lavoro individuale per Gianluca Mancini e Pau Lopez ancora alle prese con i rispettivi infortuni (il difensore ha subito un trauma contusivo-distorsivo al gomito sinistro, il portiere una microfrattura al polso sinistro), ma c’è ottimismo sul recupero di entrambi in vista della prima partita post-Covid in programma il prossimo 24 giugno alle ore 21.45 allo Stadio Olimpico contro la Sampdoria. Lavoro a parte anche per Nicolò Zaniolo che è sempre più vicino al ritorno in gruppo.

Fonte: Sky Sport