Torna di moda in ottica Roma il profilo diDiego Costa dell’Atletico Madrid.Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano sportivo spagnolo, il club giallorosso sarebbe alla ricerca di un attaccante di primo livello per la prossima stagione e proprio il classe 1988 dei Colchoneros sarebbe il primo nome sulla lista del ds Petrachi. Kalinic, infatti, non ha convinto e tornerà all’Atletico Madrid.

Fonte: Mundodeportivo.com

