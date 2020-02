Le PAGELLE di Roma-Bologna: difesa da brividi. Dzeko caotico. Peres inspiegabilmente il migliore

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle del match di oggi tra Roma e Bologna allo stadio Olimpico:

-ROMA-

Pau Lopez 5,5 – Persa ormai la sicurezza dei tempi migliori. Non commette errori gravi, ma sembra soffrire anche lui.

Santon 4,5 – Perde in maniera evidente il duello con Barrow, che dalle sue parti fa ciò che vuole. Mai aiutato da Ünder, finisce in sofferenza e con un cartellino giallo da nervosismo. (dal 61′ Bruno Peres 6 – Come con il Sassuolo, ha il merito di entrare con vivacità e mandare in rete Mhkitaryan).

Mancini 4,5 – Ancora una volta come a Reggio Emilia su Caputo, fa la figura del pivello con Barrow. In marcatura i suoi limiti sono evidenti, e non da ora. Forse averlo portato a centrocampo era stata un’intuizione migliore

Smalling 5 – Anche nella sua serata persa un errore grave. Lascia scorrere il sanguinoso pallone che Orsolini tramuta nell’1-0. Se anche lui comincia a barcollare c’è un problema serio in difesa.

Kolarov 4,5 – Anche lui va in sofferenza totale contro Orsolini, che ha un altro passo e fa ciò che vuole. Ha tempo per battibeccare con alcuni tifosi in tribuna, beccandosi i fischi della Sud.

Cristante 3 – Semplicemente inguardabile. Lento in pressione, impreciso nel giro palla. Espulso per un fallo tanto cattivo quanto stupido.

Veretout 5 – La sua fase calante prosegue. Pochi strappi, tanta imprecisione. Non ha i guizzi e la presenza fisico-atletica dei tempi migliori. (dal 78′ Kalinic s.v. – Qualche movimento offensivo, zero palloni giocati).

Ünder 4 – Chi, vedendolo nel derby, ha sperato finalmente di aver ritrovato il guizzante turco di due anni fa ha sbagliato completamente previsione. Prevedibile, statico, mai pericoloso. Ormai una costante negativa in casa Roma. (dal 57′ Carles Perez 6 – Voto di incoraggiamento, così come incoraggiante è la sua mezz’ora abbondante, con qualche accelerazione da segnalare).

Mkhitaryan 5,5 – Mette dentro un gol da centravanti navigato con una meravigliosa torsione di testa in anticipo sul primo tempo. Per il resto sono 90’ di nulla. Palloni persi, giocate sbagliate, mollezza nelle gambe. Fisicamente impreparato

Perotti 6 – Non ha i 90 minuti nelle gambe, ma si sacrifica per la squadra ed è uno dei pochi a salvarsi. L’unico a saper saltare l’uomo, pur peccando come sempre in fase di finalizzazione. Il titolare su quella corsia è lui.

Dzeko 5 – L’atteggiamento da capitano c’è, il resto meno. Manca tutte le occasioni d’oro capitategli in area di rigore. Si batte, ma va anche a sbattere sui difensori bolognesi. Il calo è fisiologico, a 34 anni non ci si può affidare totalmente a lui.

all. Fonseca – Gli errori da parte sua iniziano ad essere purtroppo evidenti. Il centrocampo è in palese difficoltà con Mkhitaryan fin dalle prime battute. Nonostante l’assenza di Diawara si potevano adottare misure diverse, come alzare Mancini. Legge male i cambi, togliendo Veretout e non Cristante, anche oggi improponibile. Nelle difficoltà stanno uscendo fuori dei limiti preoccupanti. C’è il rischio che anche lui, come altri visti da queste parti, sia molto bravo a fare solo una cosa, un certo tipo di calcio. Molto meno a sapersi correggere in corsa.

-BOLOGNA-

Skorupski 6; Tomiyasu 7, Bani 6.5, Danilo 6.5, Denswil 6.5; Schouten 7, Svandberg 6.5 (Dominguez 6); Orsolini 7 (Skov Olsen 5.5), Soriano 6.5, Barrow 8 (Jenwara s.v.); Palacio 7. All. Mihajlovic 7.5