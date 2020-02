Europa League, sorteggio Ottavi di Finale: la Roma pesca il Siviglia

Dopo il ritorno dei sedicesimi di Europa League, tenuto nella serata di ieri, si svolge oggi a Nyon il sorteggio per gli ottavi di finale della seconda competizione europea. A partire da questa fase, non ci sono più vincoli sugli incroci: per cui possono verificarsi derby nazionali oppure incontrare le squadre sfidate nel girone iniziale.

Per la Roma, gli spauracchi sono rappresentati da Manchester United, Siviglia, Shakhtar, Leverkusen e Inter. Da stabilire ancora la sedicesima squadra: Salisburgo ed Eintracht Francoforte, infatti, si sfideranno oggi alle 18 partendo dal 4-1 per i tedeschi dell’andata. Le gare di andata si disputeranno il 12 marzo, mentre quelle di ritorno una settimana più tardi, il 19 marzo. Con la sospensione fino al 14 del prossimo mese di tutti gli eventi sportivi in Svizzera con più di 1000 spettatori, se il Basilea giocasse l’andata in casa si va verso un match a porte chiuse.

Ecco l’abbinamento degli OTTAVI DI FINALE:

I. Basaksehir-Copenhagen

Olympiakos-Wolverhampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Inter-Getafe

Siviglia-ROMA

Eintracht/Salisburgo-Basilea

Manchester United-LASK

La Roma giocherà l’andata in Spagna il 12 marzo, mentre il ritorno il 19 sarà all’Olimpico.