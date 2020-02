È intervenuto al canale televisivo turco Utku Cenikli, agente della Lian Sports, società che gestisce la procura di Cengiz Under. Queste le sue parole:

“A gennaio sono arrivate offerte record per Cengiz, ma la Roma non le ha accettate. Sono arrivate sia dall’Italiache dall’estero, ma non perché i giallorossi lo avessero messo sul mercato“.

Fonte: Futbolarena