“Più libri più liberi”, Totti: “Fonseca ha trasmesso positività. Pellegrini? Mi piace, ma senza nulla togliere a Florenzi che è il capitano”

Francesco Totti torna al fianco di Paolo Condò, autore della sua biografia. L’ex capitano giallorosso è intervenuto alla Nuvola di Fuksas per la presentazione del nuovo libro del giornalista, “La storia del calcio in 50 sfumature” A moderare il dibattito l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni.

Questo le parole di Totti:

Contento della Roma di Paulo Fonseca?

Sono contento del momento della squadra e che Fonseca abbia capito cosa significa essere a Roma. Ha trasmesso positività ed energia a una squadra inizialmente in difficoltà e con delle lacune. Pensiamo e speriamo che sia un percorso positivo perché la Roma deve essere tra i top club in Europa.

Sulla scelta di restare sempre in giallorosso.

La mia è stata una scelta di cuore quella di indossare un’unica maglia. Per me era una doppia responsabilità da romano e romanista giocare nella Roma. È stata la vittoria più bella per me, ho messo la Roma davanti a tutto e tutti e sono orgoglioso di quanto ho dato a questa società. Sono strafelice e cammino sempre a testa alta.

Se potessi rivivere un giorno già vissuto alla Roma, quale sceglieresti?

Non uno, ma tutti i 25 anni trascorsi con la Roma, anche i momenti di difficoltà.

Sulle difficoltà..

Passare 25 anni nella propria casa con tante persone di passaggio non è mai semplice, condividere momenti belli e brutti, e da capitano ho dovuto tamponare alcune cose che non sono mai uscite.

Un giorno che non vorresti rivivere?

L’ultimo anno da giocatore. Il modo, il contorno di quello che è successo. Mi è dispiaciuto essere preso di mira non centrando nulla, ero il capro espiatorio di tutto. Ma nello stesso tempo cercavo di mettere la squadra davanti a tutto in modo che camminasse con i piedi propri. La Roma doveva essere la Roma e Totti faceva parte del gruppo della Roma.

Sul cucchiaio a van der Saar…

Mi è venuta durante la settimana scherzando e ridendo con tutti i compagni di squadra e dissi che se avessimo tirato i rigori l’avrei tirato in quel modo. In allenamento siamo tutti bravi, poi quando è il momento clou fare quel gesto è una pazzia. Soprattutto se davanti hai un portiere che prende tutta la porta.

Su Pellegrini…

Lui faceva il raccattapalle quando giocavo, guardava da lontano. È un giocatore che può fare quei passaggi. Mi piace ma preferisco non parlarne, poi per la prima volta domenica ha indossato la fascia da capitano. Senza nulla togliere a Florenzi, lui è il capitano.

Chi sono stati i tuoi modelli da ragazzo?

Era il mio sogno diventare come Giuseppe Giannini, lo ammiravo tanto da giovane e sono felicissimo di esserci riuscito.

Su Mazzone…

Un secondo padre. Mi ha protetto, mi ha insegnato tanto e mi ha indirizzato verso la strada giusta sia in campo che fuori. Aver trovato lui, romano e romanista come me, è stato bellissimo.