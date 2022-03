Spezia-Roma, PELLEGRINI: “Obiettivo Champions. Arbitri? Ci interessa il rapporto che umanamente dobbiamo avere”

Prima del fischio d’inizio di Spezia-Roma, match in scena al Picco e valido per la 27a giornata di Serie A, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A DAZN

Oggi è una tappa importante per trovare l’identità definitiva?

“Dobbiamo guardare partita dopo partita. Tante volte quest’anno potevamo fare meglio e poi non è stato. Vincendo oggi e continuando a fare bene siamo ancora attaccati al nostro obiettivo e che deve continuare ad essere: cercare di arrivare tra le prime 4”.

Recentemente hai parlato del rapporto con gli arbitri, arrivate da una settimana in controtendenza in questo senso. L’umore dal punto di vista arbitrale?

“L’umore è buono. quello che ho cercato di dire, precisando che era un’intervista di tempo fa, era che noi giocatori potevamo avere un atteggiamento diverso, non che avessimo fatto chissà cosa…Ma era un mio punto di vista per cercare id vedere le cose in maniera diversa. Quello che accade fuori non ci interessa, a noi interessa il rapporto che umanamente dobbiamo avere all’interno del campo, che è quello che conta”.