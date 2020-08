Serie A, partenza a rischio? (Ipotesi 4 ottobre ma con i playoff). Il 1° settembre il sorteggio del calendario

La Lega di Serie A ha fissato l’inizio della prossima stagione nel weekend del 19-20 settembre, ma tiene sono controllo la situazione legata al Coronavirus dopo le positività riscontrate in alcuni club. Il 27 agosto la Figc ufficializza gli organici di tutti i campionati, il 1 settembre è in programma il sorteggio dei calendari, ma non ci sarà alcuna cerimonia: i calendari saranno pubblicati sul sito della Lega.

Si farà di tutto per non spostare la data di partenza del 19 settembre. Si era parlato anche del 4 ottobre, data che piace soprattutto a De Laurentiis ma che sarebbe ad altissimo rischio. Con l’ipotesi del via il 4 ottobre, tornerebbe in ballo anche l’opzione playoff e playout, che consentirebbero di accorciare il campionato, ma ben pochi club sono favorevoli.

Fonte: repubblica.it

