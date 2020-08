Cessione As Roma, Friedkin è il nuovo presidente: closing effettuato

Procedure completate, closing effettuato. Adesso non resta che attendere il comunicato finanziario che sancirà in maniera ufficiale il passaggio della Roma da James Pallotta al Gruppo Friedkin per 591 milioni di euro. Dan Friedkin, già in serata (dopo la nota emessa a Borsa chiusa) dovrebbe rilasciare una prima dichiarazione da nuovo proprietario. Mercoledì è invece in programma un primo vertice a Londra tra il figlio, Ryan, e il Ceo romanista Guido Fienga per pianificare le strategie per la prossima stagione.

E proprio mentre veniva concluso il passaggio di proprietà, a Ciampino è sbarcato Pedro che sarà a tutti gli effetti il primo acquisto (a parametro zero) dell’era Friedkin. L’attaccante spagnolo domani sarà sottoposto a un controllo specifico alla spalla infortunata nell’ultima uscita con la maglia del Chelsea, mentre le visite mediche verranno programmate a metà della prossima settimana prima della firma del contratto triennale che lo legherà alla Roma.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intanto, gli dà il benvenuto su twitter: